Zorgen Nederlandse Loterij na nieuwe recordafdracht aan NOC*NSF

ARNHEM (ANP) - NOC*NSF heeft over 2024 een afdracht van 54,6 miljoen euro ontvangen van de Nederlandse Loterij. Dat maakte Arjan Blok, CEO van de aanbieder van kansspelen, bekend tijdens de algemene ledenvergadering op Papendal. De bijdrage betekende opnieuw een record na de 52,6 miljoen die vorig jaar vanuit de loterij naar de Nederlandse sport ging.

De bijdrage staat onder druk, een nieuw record volgend jaar lijkt door de verhoging van de kansspelbelasting niet realistisch. De stijging in twee jaar tijd trapsgewijs van 30,5 naar 37,8 procent, kost de Nederlandse Loterij 50 miljoen euro, zo rekende topman Blok op Papendal voor.

Ook de sport ondervindt daarvan de gevolgen met een vermindering van de bijdrage in het slechtste geval van 12,5 tot 15 miljoen euro per jaar. "Het raakt ons, we zijn trots dat we vandaag een recordbijdrage kunnen afdragen. Of dat nog eens lukt, is de vraag. We doen ons best, maar de impact van de verhoging is enorm", aldus Blok.