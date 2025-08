Frankrijk vliegt 40 ton hulpgoederen naar Gazastrook

PARIJS (ANP/RTR) - Frankrijk vliegt vanaf vrijdag vanuit Jordanië 40 ton hulpgoederen naar de Gazastrook. Minister van Buitenlandse Zaken Jean-Noël Barrot heeft gezegd dat er met vier vluchten elk 10 ton humanitaire hulpgoederen boven de Gazastrook wordt neergelaten. Barrot erkent dat dit onvoldoende is voor de "weerzinwekkende situatie" in Gaza.

Franse media melden dat de vluchten over meerdere dagen verspreid zijn. Het gaat volgens de Franse strijdkrachten om elke keer tien pallets die vanuit de achterkant van een transportvliegtuig met parachutes worden gedropt.

Er worden onder meer meel, suiker en conserven neergelaten. Veel hulpgoederen zoals brandstof, water of bepaalde voeding voor kinderen kunnen niet vanuit een vliegtuig worden gedropt. Dat is een van de redenen dat hulporganisaties kritisch staan tegenover de droppings. Bovendien is de hoeveelheid relatief gering. In een vrachtauto kan al gauw 20 ton aan hulpgoederen.