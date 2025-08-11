Franse kernreactoren plat door kwallen in koelsysteem

PARIJS (ANP/RTR/AFP) - Vier reactoren van de kerncentrale van Gravelines in het noorden van Frankrijk zijn stilgelegd omdat er een zwerm kwallen in de koelsystemen zit, aldus exploitant EDF. Het probleem is waarschijnlijk het gevolg van stijgende watertemperaturen door de opwarming van de aarde.

EDF spreekt over een "massale en onvoorspelbare aanwezigheid van kwallen" in de waterpompstations die worden gebruikt voor de koeling van de reactoren. De centrale van zes reactoren bij Duinkerke is een van de grootste van het land en wordt gekoeld door een kanaal dat in verbinding staat met de Noordzee.

De reactoren werden automatisch stilgelegd. Dat heeft geen gevolgen voor de veiligheid van de installaties, het personeel of het milieu, verzekert het elektriciteitsbedrijf.

De centrale ligt nu tijdelijk volledig stil, omdat de twee andere reactoren momenteel worden onderhouden.