Indiase oppositieleider vastgezet bij verkiezingsprotest

Samenleving
door anp
maandag, 11 augustus 2025 om 14:28
NEW DELHI (ANP/RTR) - De Indiase autoriteiten hebben in New Delhi topfiguren van de oppositie vastgezet tijdens een onrustig verlopen protestmars naar de kiescommissie. De politie hield demonstranten, onder wie oppositieleider Rahul Gandhi, tegen en voerde ze af in bussen.
De oppositie demonstreert omdat zij de autoriteiten beschuldigt van gesjoemel om de BJP van premier Narendra Modi verkiezingen te laten winnen. "Deze strijd is niet politiek. Dit gaat om het redden van de grondwet", zei Gandhi tegen journalisten.
Er klinkt onder meer kritiek op aanpassingen aan de kiezerslijsten in deelstaat Bihar, waar dit jaar verkiezingen worden gehouden. Die zijn volgens de oppositie bedoeld om een groot aantal kiezers buitenspel te zetten.
De kiescommissie heeft benadrukt dat alle klachten grondig worden onderzocht. De BJP verwijt de oppositie voor onrust te zorgen door de eerlijkheid van verkiezingen in twijfel te trekken.
