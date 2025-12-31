Verdubbeling amputaties: chirurgen waarschuwen jongeren voor gevaren Cobra-vuurwerk

Met de campagne 'CobraCode' waarschuwen twee chirurgenorganisaties jongeren voor de gevaren van zwaar illegaal vuurwerk , zoals de Cobra-6. De verwondingen die dit soort vuurwerk kan veroorzaken zijn "verschrikkelijk", zegt handchirurg Ernst Smits.

In vijf jaar tijd is het aantal ongelukken met Cobra's fors toegenomen, hebben de artsen becijferd. Meer dan de helft van alle vuurwerkletsels (56 procent) wordt door de Cobra-6 veroorzaakt. In 80 procent van de gevallen leidt een ongeluk met een Cobra tot amputaties, doorgaans van een of meer vingers, een duim of de hele hand. Vorige jaarwisseling was meer dan de helft (59 procent) van de slachtoffers minderjarig, vijf jaar geleden was dat 46 procent.

"Jongeren van deze leeftijd hebben geen idee wat de consequenties van hun acties zijn", zegt Smits. "Het wordt elk jaar erger. Het is tijd dat er meer bewustwording van de gevaren komt en dat er iets wordt gedaan aan dit levensgevaarlijke vuurwerk."

De CobraCode is vooral een beeldcampagne. Hij bestaat uit drie emoji's: een cobra, een knal en een bovenarm. Aan de arm ontbreekt de hand, omdat die door de ontploffing is weggeblazen. Voor de emoji's is gekozen "omdat jongeren steeds minder lezen en een zeer korte aandachtsspanne hebben", zegt Smits. "Hierdoor heeft de boodschap maar drie seconden nodig om jongeren te waarschuwen voor de gevaren van Cobra-vuurwerk." De campagne, die als ondertitel heeft 'Hands off Cobras', loopt tot 6 januari via social media en schermen in de buitenruimte.