Franse luchtverkeersleider geschorst na pro-Palestijnse opmerking

PARIJS (ANP) - Een Franse luchtverkeersleider op de luchthaven Charles de Gaulle in Parijs is geschorst omdat hij 'Free Palestine' zei tijdens een radio-uitwisseling met de bemanning van een vlucht van de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al. De Israëlische maatschappij maakte een melding van het incident, waarna er een onderzoek werd geopend.

Volgens het Franse ministerie van Transport werd de uitspraak gedaan tijdens een vlucht die maandagochtend vanuit Parijs vertrok.

De Franse minister van Transport Philippe Tabarot zei op X dat de verkeersleider "tot nader order niet meer mag werken". Volgens de minister is de uitspraak van de verkeersleider in strijd met "de regels voor radiocommunicatie, die beperkt moeten blijven tot de veiligheid en regelmaat van het luchtverkeer".