ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Franse luchtverkeersleider geschorst na pro-Palestijnse opmerking

Samenleving
door anp
woensdag, 13 augustus 2025 om 3:19
anp130825005 1
PARIJS (ANP) - Een Franse luchtverkeersleider op de luchthaven Charles de Gaulle in Parijs is geschorst omdat hij 'Free Palestine' zei tijdens een radio-uitwisseling met de bemanning van een vlucht van de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al. De Israëlische maatschappij maakte een melding van het incident, waarna er een onderzoek werd geopend.
Volgens het Franse ministerie van Transport werd de uitspraak gedaan tijdens een vlucht die maandagochtend vanuit Parijs vertrok.
De Franse minister van Transport Philippe Tabarot zei op X dat de verkeersleider "tot nader order niet meer mag werken". Volgens de minister is de uitspraak van de verkeersleider in strijd met "de regels voor radiocommunicatie, die beperkt moeten blijven tot de veiligheid en regelmaat van het luchtverkeer".
Vorig artikel

Doden door natuurbranden in zuiden van Europa

Volgend artikel

Inzet Nationale Garde in Washington begint dinsdagavond

POPULAIR NIEUWS

Schermafbeelding 2025-08-11 200817

B&B Vol liefde: Ingrid wordt in Limburgs dorp "uitgekotst" en Petra maakt zich onsterfelijk belachelijk

ANP-4927639

Amsterdams dispuut maakt het zelfs volgens het Corps te bont

ANP-324981760

Doorbraak tegen veroudering: supercellen geven apen hun jeugd terug

164994085_l

Gele tanden liggen (meestal) niet aan jou

ANP-530871226

Zo test je in 3 seconden of je genoeg water drinkt tijdens een hittegolf

ANP-532089727

Dit is de makkelijkste manier om kalkaanslag in je badkamer te verwijderen