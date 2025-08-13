Doden door natuurbranden in zuiden van Europa

MADRID (ANP) - De natuurbranden in het zuiden van Europa, dat te maken heeft met een hittegolf, hebben dinsdag drie mensen het leven gekost. Ook zijn duizenden mensen geëvacueerd, onder meer in Spanje en Griekenland.

In Spanje stierf een man nadat hij ernstige brandwonden had opgelopen bij een brand bij de hoofdstad Madrid. In het noordwesten van het land, in Castilië en Leon, overleed een vrijwilliger die hielp bij het bestrijden van een brand. Duizenden mensen in die regio zijn geëvacueerd. Er hebben ook evacuaties plaatsgevonden in onder meer Andalusië, in het zuiden van Spanje.

In Montenegro vond een dodelijk incident plaats met twee militairen die bezig waren met brandbestrijding. Een van hen overleed nadat een watertank op hem was gevallen. De andere militair raakte ernstig gewond. Deze brand woedt ten noorden van de hoofdstad Podgorica. De autoriteiten adviseren inwoners om binnen te blijven vanwege de rook die vrijkomt.

Honderden militairen en brandweerlieden zijn in Albanië bezig met het bestrijden van bosbranden. Griekenland heeft de Europese Unie om hulp gevraagd bij het bestrijden van meer dan honderd bosbranden. Die branden worden aangewakkerd door harde wind en droge omstandigheden in het land.

Maandag overleed een kind in Italië na het oplopen van een zonnesteek. In onder meer Italië, Frankrijk, Spanje, Portugal en de Balkan gelden hittewaarschuwingen, in sommige gevallen wegens temperaturen boven de 40 graden.