Inzet Nationale Garde in Washington begint dinsdagavond

WASHINGTON (ANP) - De maandag door de Amerikaanse president Donald Trump aangekondigde inzet van de Nationale Garde in Washington begint dinsdagavond (lokale tijd). Dat zei Witte Huis-woordvoerster Karoline Leavitt tegen The Washington Post. Ze zei ook dat maandagavond al ongeveer 850 leden van het reserveleger in de hoofdstad waren gearriveerd.

Dinsdag had burgemeester Muriel Bowser een ontmoeting met procureur-generaal Pam Bondi over de uitvoering van Trumps richtlijn om de politie van Washington onder direct federaal toezicht te plaatsen. Bondi omschreef de bijeenkomst als "productief" en Bowser zei dat ze ervoor wil zorgen dat de stad het extra wetshandhavingspersoneel optimaal inzet.

Bowser werd in een communitychat op X gevraagd waar ze verwacht dat de Nationale Garde ingezet zal worden. "Mijn verwachting is dat ze de garde zullen inzetten op federale terreinen - waaronder parken, monumenten en federale gebouwen."