ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Inzet Nationale Garde in Washington begint dinsdagavond

Samenleving
door anp
woensdag, 13 augustus 2025 om 3:22
anp130825006 1
WASHINGTON (ANP) - De maandag door de Amerikaanse president Donald Trump aangekondigde inzet van de Nationale Garde in Washington begint dinsdagavond (lokale tijd). Dat zei Witte Huis-woordvoerster Karoline Leavitt tegen The Washington Post. Ze zei ook dat maandagavond al ongeveer 850 leden van het reserveleger in de hoofdstad waren gearriveerd.
Dinsdag had burgemeester Muriel Bowser een ontmoeting met procureur-generaal Pam Bondi over de uitvoering van Trumps richtlijn om de politie van Washington onder direct federaal toezicht te plaatsen. Bondi omschreef de bijeenkomst als "productief" en Bowser zei dat ze ervoor wil zorgen dat de stad het extra wetshandhavingspersoneel optimaal inzet.
Bowser werd in een communitychat op X gevraagd waar ze verwacht dat de Nationale Garde ingezet zal worden. "Mijn verwachting is dat ze de garde zullen inzetten op federale terreinen - waaronder parken, monumenten en federale gebouwen."
Vorig artikel

Franse luchtverkeersleider geschorst na pro-Palestijnse opmerking

POPULAIR NIEUWS

Schermafbeelding 2025-08-11 200817

B&B Vol liefde: Ingrid wordt in Limburgs dorp "uitgekotst" en Petra maakt zich onsterfelijk belachelijk

ANP-4927639

Amsterdams dispuut maakt het zelfs volgens het Corps te bont

ANP-324981760

Doorbraak tegen veroudering: supercellen geven apen hun jeugd terug

164994085_l

Gele tanden liggen (meestal) niet aan jou

ANP-530871226

Zo test je in 3 seconden of je genoeg water drinkt tijdens een hittegolf

ANP-532089727

Dit is de makkelijkste manier om kalkaanslag in je badkamer te verwijderen