Franse minister niet bezorgd om risicoduel Frankrijk-Israël

LES SABLES-D'OLONNE (ANP) - De Franse minister van Sport, Gil Avérous, maakt zich nog geen grote zorgen over de mogelijk gespannen situatie rond de voetbalwedstrijd tussen Frankrijk en Israël van komende donderdag. "We zijn het gewend om ingewikkelde internationale evenementen te organiseren", sprak Avérous bij de zender RMC Sport. Donderdag ging het in Amsterdam mis toen fans van het Israëlische Maccabi Tel Aviv na het duel met Ajax in de binnenstad werden belaagd.

Frankrijk neemt het donderdag in de Nations League in het Stade de France op tegen Israël. Er zullen strenge veiligheidsmaatregelen gelden, kondigde Avérous aan. "Het is natuurlijk een wedstrijd met een hoog risico, dat weten we, en de overheid doet er alles aan om ervoor te zorgen dat het goed gaat", aldus Avérous, die verwees naar de Olympische Spelen. "Iedereen waarschuwde: pas op voor de veiligheid, het wordt ingewikkeld voor de openingsceremonie. We weten hoe we het moeten doen. Ik maak me niet meer zorgen dan dat. We weten dat het een wedstrijd is met een hoog risico, daar houden we rekening mee en we zetten de middelen in die we nodig hebben om ervoor te zorgen dat het goed gaat. "

Naar verwachting worden er bij en rond het duel zo'n 3500 agenten ingezet.