Berlijn: agressieve menigte achtervolgt joodse jeugdvoetballers met messen

Een agressieve, antisemitische menigte heeft in Berlijn jeugdspelers van een Joodse voetbalclub in Berlijn achtervolgd met messen en stokken schrijft Bild.

De spelers van TuS Makkabi werden beledigd, bespuugd en achtervolgd door mensen die 'Free Palestine' riepen.

Dat meldt onder meer de voorzitter van de Makkabi-voetbalclub. De jeugdspelers hadden net een wedstrijd gespeeld tegen DJK Schwarz-Weiss Neukölln uit Berlijn. Ook de vader van een van de slachtoffers beschrijft het incident op X

Tijdens de wedstrijd was het al dreigend. Na het laatste fluitsignaal werd de situatie echt angstaanjagend - "kinderen en volwassenen werden achtervolgd en luidkeels mishandeld." In de groepsapp van de spelers sprak een teamlid zijn afschuw uit over de situatie. Na afloop van de wedstrijd riepen de tegenstanders "Free Palestine". Op weg naar buiten werden ze vervolgens door "Arabische jongens" en twee meisjes beledigd als "fucking Joden ". Ze zouden vervolgens zijn achtervolgd door ongeveer tien "Arabische jongens" gewapend met stokken en messen. De voetballers moesten vluchten naar de auto's van hun ouders en coaches.

De joodse jeugdclub heeft eenzelfde naam als de Israëlische ploeg die donderdagavond in Amsterdam speelde, Maccabi Tel Aviv. De Israëlische supporters van die club werden in de nacht van donderdag op vrijdag aangevallen in Amsterdam.