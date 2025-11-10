ECONOMIE
Franse oud-president Sarkozy vrijgelaten uit gevangenis

Samenleving
door anp
maandag, 10 november 2025 om 15:33
PARIJS (ANP/AFP) - Nicolas Sarkozy is vrijgelaten uit de gevangenis. De oud-president van Frankrijk mag van de rechtbank zijn hoger beroep in de Libië-affaire in vrijheid afwachten.
Zijn advocaten dienden het vrijlatingsverzoek in vlak nadat de politicus zich bijna drie weken geleden bij de gevangenis had gemeld. Dat verzoek is maandagmiddag door een rechtbank goedgekeurd.
De rechtbank stelt dat er geen vluchtgevaar is en dat Sarkozy daarom niet in de gevangenis hoeft te blijven. Hij wordt wel onder toezicht geplaatst. Dat houdt onder meer in dat hij Frankrijk niet mag verlaten en niet mag praten met functionarissen van het ministerie van Justitie.
Sarkozy werd in september tot vijf jaar celstraf veroordeeld in een zaak over de financiering van zijn verkiezingscampagne in 2007. Een rechtbank achtte bewezen dat Sarkozy heeft geprobeerd geld van de Libische dictator Muammar Kaddafi te verkrijgen en zich daarmee schuldig heeft gemaakt aan criminele samenzwering.
