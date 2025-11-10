ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Verdachte van kindermisbruik (57) uit Schagen pleegt zelfmoord in cel

seksueel misbruik
door Peter Janssen
maandag, 10 november 2025 om 15:17
ANP-523502903
Een 57-jarige man uit Schagen (Noord-Holland) die terecht moest staan voor het seksueel misbruik van ten minste zeven minderjarigen, is dood in zijn cel gevonden in Nieuwegein. Dat bevestigt een woordvoerder van de rechtbank. De inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen de man begon maandagochtend bij de rechtbank op Schiphol en is nu voor onbepaalde tijd opgeschort.
Een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen laat weten dat de man zelf een einde aan zijn leven heeft gemaakt. De zaak zal op een later moment formeel juridisch worden afgesloten. Dat betekent dat de vervolging stopt.
Snackbarhouder
De man, een snackbarhouder volgens het Noordhollands Dagblad, zou tussen 2014 en 2025 ten minste zeven minderjarige werknemers hebben misbruikt. Ook zou hij kinderporno in zijn bezit hebben gehad. De zaak kwam aan het rollen na de aangifte door twee slachtoffers. Voor de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak waren twee dagen uitgetrokken.
Praten over zelfmoordgedachten kan 24/7 via 113 of 0800-0113 en de chat op 113.nl

Lees ook

Oud-tennisprof Dennis van Scheppingen de cel in voor verkrachting van minderjarige jongensOud-tennisprof Dennis van Scheppingen de cel in voor verkrachting van minderjarige jongens
Wie is Nathalie T., moeder van vermeend slachtoffer in zaak-BorsatoWie is Nathalie T., moeder van vermeend slachtoffer in zaak-Borsato
Koe Laura maandenlang verkracht door A. (60) op Enschedese kinderboerderij, rechter geeft één maand celKoe Laura maandenlang verkracht door A. (60) op Enschedese kinderboerderij, rechter geeft één maand cel
loading

POPULAIR NIEUWS

127322530 l normal none

Te giftig: waarom je nooit meer bloemen moet kopen

ANP-540452363

Zelensky is helaas niet alleen maar een dappere held

ANP-530063424

Duitsland dumpt ongewenste buitenlanders in Nederland

3T2HC64P7RF4XHFWFZLG33DKJA

Economist: 4 plaatjes die laten zien waarom Trump in het nauw zit

Scherm­afbeelding 2025-11-09 om 17.49.19

Wetenschapper: de kat is het meest biologisch perfecte wezen op aarde

cdeaa2fd6b7b1f8d60ce2aba41fe6735b576d9f7

Dit is hoe influencers en gamers eruit kunnen zien in 2050 (het is geen fraai beeld)

Loading