Verdachte van kindermisbruik (57) uit Schagen pleegt zelfmoord in cel

Een 57-jarige man uit Schagen (Noord-Holland) die terecht moest staan voor het seksueel misbruik van ten minste zeven minderjarigen, is dood in zijn cel gevonden in Nieuwegein. Dat bevestigt een woordvoerder van de rechtbank. De inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen de man begon maandagochtend bij de rechtbank op Schiphol en is nu voor onbepaalde tijd opgeschort.

Een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen laat weten dat de man zelf een einde aan zijn leven heeft gemaakt. De zaak zal op een later moment formeel juridisch worden afgesloten. Dat betekent dat de vervolging stopt.

Snackbarhouder

De man, een snackbarhouder volgens het Noordhollands Dagblad, zou tussen 2014 en 2025 ten minste zeven minderjarige werknemers hebben misbruikt. Ook zou hij kinderporno in zijn bezit hebben gehad. De zaak kwam aan het rollen na de aangifte door twee slachtoffers. Voor de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak waren twee dagen uitgetrokken.

