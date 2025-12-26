Superman Trump: Zelensky heeft niets totdat ik akkoord ga

De Amerikaanse president Donald Trump lijkt niet erg enthousiast over het laatste voorstel van Oekraïne over het pad naar vrede met agressor Rusland, meldt de Amerikaanse nieuwssite Politico. Hij schijnt geen haast te hebben om het plan van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky goed te keuren, aldus Politico na een interview met Trump.

Zelensky "heeft niets totdat ik het goedkeur", zei Trump. "Dus we zullen zien wat hij in petto heeft." Zelensky heeft naar verwachting zondag in Florida een ontmoeting met Trump. Hij zei een nieuw 20-puntenplan voor vrede mee te nemen, met voorstellen over een gedemilitariseerde zone. Oekraïne verwacht ook veiligheidsgaranties van de Verenigde Staten.

Trump denkt dat dit weekend toch productief kan worden met onder anderen Zelensky: "Ik denk dat het goed zal gaan met hem. Ik denk dat het goed zal gaan met Poetin." Hij zei te verwachten "binnenkort, zo vaak als ik wil" met de Russische leider te spreken.