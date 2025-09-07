ECONOMIE
Franse premier Bayrou vreest val van zijn regering

Samenleving
door anp
zondag, 07 september 2025 om 21:14
PARIJS (ANP) - De Franse premier François Bayrou is niet optimistisch over zijn kansen in de vertrouwensstemming maandagmiddag in het parlement waarmee de oppositie zijn begrotingsvoorstellen en zijn regering wil wegstemmen. "Er zijn ergere dingen in het leven dan premier zijn en de regering te zien vallen", zei hij zondag volgens Franse media.
Hij vindt het noodzakelijk met het oog op de uit de hand lopende staatsschuld dat de overheid bezuinigt. Hij wil bijna 44 miljard euro minder uitgeven in de begrotingsplannen voor 2026. De regering heeft geen meerderheid in de Franse Tweede Kamer en kan slechts rekenen op 210 van de 577 parlementsleden. De grootste rechtse oppositiepartij, het nationalistische Rassemblement National, is fel tegen zijn plannen net als linkse partijen, met name de radicale La France insoumise. Beide zijn samen al goed voor 195 zetels.
Indien het parlement zijn plannen afwijst, dient Bayrou zijn ontslag in bij president Emmanuel Macron en is de regering gevallen.
