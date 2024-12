Franse premier komt komende uren niet met nieuwe regering

PARIJS (ANP/AFP) - De Franse premier François Bayrou komt sowieso niet maandag voor 18.00 uur met een regering, meldt het Élysée. Dat heeft te maken met de nationale dag van rouw die is afgekondigd vanwege de grote verwoestingen die een cycloon heeft aangericht op het Franse eiland Mayotte.

Bayrou werd tien dagen geleden aangesteld, nadat het parlement de vorige regering had weggestemd. Hij zei vorige week dat hij hoopte dat zijn nieuwe kabinet "in het weekend" en "in ieder geval voor Kerstmis" zou worden gepresenteerd.

Bayrou sprak president Emmanuel Macron zondag, maar kondigde tegen de verwachting in geen nieuwe coalitie aan. Het is niet duidelijk wanneer hij dat wel gaat doen.

Bayrou moet de vierde regering dit jaar onder Macron samenstellen, een zeer lastige taak. Geen enkele partij of alliantie van partijen heeft sinds de vervroegde verkiezingen van afgelopen zomer een meerderheid in het parlement. Bayrou's voorganger Michel Barnier leidde drie maanden een minderheidsregering.