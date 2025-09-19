Franse president Macron heropent herstelde torens Notre-Dame

De Franse president Emmanuel Macron heeft als eregast de herstelde torens van de beroemde Parijse kathedraal Notre-Dame de Paris heropend. De kathedraal, waarvan de bouw in de twaalfde eeuw begon, werd in april 2019 door een grote brand zwaar beschadigd. Vanaf zaterdag zijn de torens ook weer voor het publiek geopend.

De kathedraal werd eind vorig jaar heropend voor bezoekers en kerkgangers, terwijl aan de torens nog werd gewerkt. Dit was niet omdat de schade zo groot was, maar omdat er van de gelegenheid gebruik werd gemaakt om de middeleeuwse torens op te knappen en toegankelijker te maken voor het publiek.

Een bezoek aan de torens heeft door renovaties een andere vorm dan voor de brand. De rondleiding van circa drie kwartier begint in de zuidelijke kerktoren en met een trap wordt ook de beltoren bereikt. Er zijn 'draaiende' eikenhouten trappen gemaakt. Om boven te komen moet de bezoeker over 424 treden. De afdaling is tot slot van het bezoek via de noordelijke kerktoren.