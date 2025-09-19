ECONOMIE
Kabinet wil vluchten uit gevangenis strafbaar maken

Samenleving
door anp
vrijdag, 19 september 2025 om 14:24
DEN HAAG (ANP) - Het demissionaire kabinet wil dat het strafbaar wordt om te ontsnappen uit de gevangenis of een elektronische enkelband onklaar te maken. Het wetsvoorstel dat dit moet gaan regelen, gaat binnenkort in consultatie, wat wil zeggen dat belanghebbende partijen de gelegenheid krijgen er commentaar op te leveren.
"Het kan niet zo zijn dat iemand die zelf besluit zijn straf te ontlopen of zijn enkelband saboteert, daar zonder strafrechtelijke consequenties mee wegkomt", zegt staatssecretaris Arno Rutte (Justitie, VVD). "Met dit wetsvoorstel trekken we een harde grens: straffen moeten worden uitgezeten en toezicht mag niet vrijblijvend zijn."
Als iemand met de nieuwe regel weet te ontsnappen uit de gevangenis en later weer wordt opgepakt, komt er een extra straf bovenop. Hoe hoog die straf wordt, had de VVD-staatssecretaris niet paraat toen hem dat werd gevraagd na afloop van de ministerraad.
Hoeveel gevangenen ontsnappen of dit proberen, wist de VVD-bewindsman niet. "Maar het gaat om het opleggen van een norm."
