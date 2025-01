Franse regering hekelt 'beschamende' straatfeesten na dood Le Pen

PARIJS (ANP/AFP) - Jean-Marie Le Pen zorgt ook na zijn dood voor verdeeldheid in Frankrijk. De regering reageerde woensdag ontstemd op de volksfeesten die uitbraken na het overlijden van de radicaal-rechtse oud-politicus. Een woordvoerder erkende dat Le Pen "compleet ongepaste uitspraken" heeft gedaan tijdens zijn leven, maar stelde ook dat de doden respect verdienen.

Le Pen, oprichter van het Front National, overleed dinsdag op 96-jarige leeftijd. Daarop gingen in meerdere steden mensen feestend de straat op. Ze zongen, dronken champagne en schoten vuurwerk af. In Parijs waren borden te zien met teksten als "de vuile racist is dood" en "wat een prachtige dag".

Minister van Binnenlandse Zaken Bruno Retailleau noemde dergelijke taferelen beschamend. Hij schreef op sociale media dat het zeer ongepast is om "te dansen op het graf" van een overleden man, zelfs als dat een politieke tegenstander is. Defensieminister Sébastien Lecornu kwam op de radio met een vergelijkbare reactie. Hij zei dat politiek voor de levenden is en vroeg om respect voor de doden.