UTRECHT (ANP) - Xandra Velzeboer doet komend weekeinde niet mee aan de Nederlandse kampioenschappen shorttrack. De 23-jarige Culemborgse heeft een lichte knieblessure, meldt schaatsbond KNSB.

De deelname van Velzeboer aan de EK shorttrack, een week later in Dresden, is vooralsnog niet in gevaar. Ze had zich op basis van haar prestaties in de World Tour-wedstrijden van dit seizoen al geplaatst voor de Europese titelstrijd. De overige Nederlandse deelnemers worden na de NK bekendgemaakt.