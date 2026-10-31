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Franse studenten willen universiteiten en scholen blokkeren

Samenleving
door anp
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PARIJS (ANP) - Studenten- en scholierenvakbonden roepen op tot nieuwe blokkades van universiteiten en middelbare scholen in Frankrijk, op dinsdag en donderdag. Dat berichten Franse media.
Nieuwskanaal BFMTV citeert de woordvoerster van de Union Étudiante (Studentenvakbond) die vraagt om gehoor te geven aan de oproep van een coalitie van scholieren- en studentenorganisaties om vanaf dinsdag school- en universiteitsgebouwen te blokkeren. "We zullen ook op donderdag blokkades voeren, voordat we ons op 5 november weer bij de demonstratie voegen, als reactie op de oproep van stakende werknemers", verklaarde ze zaterdag bij het studentenprotest in Parijs. "We zullen met nog meer mensen zijn... om te laten zien dat onze eisen legitiem zijn."
Tegelijk stelde, aldus ook BFMTV, Manon Moret, de algemeen secretaris van de UNEF, de Nationale Studentenvakbond: "Tot op heden heeft de regering nog steeds geen concreet antwoord gegeven op de eisen van de jongeren."
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