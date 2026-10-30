Geen ruzie, geen vreemdgaan, geen vergeten verjaardag. Je partner is
lief en betrokken, en toch voel je je niet gelukkig
. Een ongezonde dosis schuldgevoel krijg je er gratis bij, want waar heb je eigenlijk over te klagen?
Ligt het echt niet aan je
partner?
Relatietherapeut Mirella Brok ziet twee situaties, vertelt ze aan Jan
Magazine
. In de eerste ligt het inderdaad niet aan de partner.
‘Bijvoorbeeld dat je niet lekker in je vel zit, dat je een burn-out hebt
of dat dingen op je werk niet goed lopen. Dan kan het zo zijn dat je dat
projecteert op je partner.’
In de tweede ligt het wél aan de partner, al voelt dat niet zo. Brok
hoort in haar praktijk mensen zeggen dat hun partner alles goed doet.
Praten ze langer door, dan komt er ‘toch een opeenstapeling aan kleine
dingen uit’.
Het zinnetje dat
therapeuten vaak horen
Aan het eind van zo’n opsomming volgt meestal dezelfde zin, zegt
Brok: ‘voor de rest is het een hele goede partner, hoor.’
Die kleine ergernissen tellen dus wel. Ze worden alleen weggezet
omdat er geen groot probleem is om naar te wijzen.
Een goede relatie is niet altijd gelukkig.- Mirella Brok, relatietherapeut
Kun je samen door zo’n fase
heen?
Of het een fase is of een reden om te stoppen, weet alleen jij, zegt
Brok. Het hangt af van je eigen doorzettingsvermogen. ‘Je weet: ik heb
al twintig keer niet doorgezet, deze keer wil ik het wel doen. Of juist
andersom: ik zet altijd al door, deze keer wil ik het niet doen.’
Dat sluit aan bij het idee dat de
perfecte partner niet bestaat
, waar psychologen eerder voor
pleitten.
Romcoms en datingshows
kleuren je beeld
Brok wijst ook naar wat we dagelijks op tv en streamingdiensten zien.
Romantische films, liefdesdocumentaires en datingprogramma’s zijn
volgens haar niet echt, en dat weten we ook. ‘Maar ik denk toch dat het
ons beeld wel heel erg tekent.’
Zelfs een documentaire laat volgens haar niet alles zien: de maker
kiest een perspectief. ‘Als het gaat om tv wordt je perspectief altijd
gestuurd en zie je nooit het hele kader.’
Teken je eigen leven op
één vel papier
Denk je dat je partner niet het probleem is, dan raadt Brok een
mindmap aan. Zo pak je het aan:
- Neem een groot vel papier en teken jezelf in het midden.
- Zet eromheen wat er nu belangrijk is in je leven, of juist
ontbreekt: je woonsituatie, je rollen (ouder, collega, mantelzorger),
hobby’s en waar je tijd aan kwijt bent.
- Zet je partner er ook op en schrijf erbij hoe je die relatie
ziet.
- Kleur met groen wat je gelukkig maakt en met rood wat niet.
Daarna kun je de mindmap een dag laten liggen en er opnieuw naar
kijken. Of je bespreekt hem met een goede vriendin, je moeder of met je
partner zelf.
‘Als je op die manier een overzicht hebt gemaakt van hoe je leven
eruitziet, kun je beginnen met onderzoeken waar mogelijk problemen
schuilen’, zegt Brok.
Staat er veel rood bij werk of gezondheid, dan zit de oorzaak
mogelijk buiten de relatie. Kleurt vooral het vak van je partner rood,
dan zijn die kleine dingen uit de opsomming misschien groter dan je
dacht. Waarom juist vrouwen
veel vaker de relatie verbreken dan mannen
, lees je in een eerder
stuk.
Meer weten?