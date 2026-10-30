Geen ruzie, geen vreemdgaan, geen vergeten verjaardag. Je partner is lief en betrokken, en toch voel je je niet gelukkig . Een ongezonde dosis schuldgevoel krijg je er gratis bij, want waar heb je eigenlijk over te klagen?

Ligt het echt niet aan je partner?

Relatietherapeut Mirella Brok ziet twee situaties, vertelt ze aan Jan Magazine . In de eerste ligt het inderdaad niet aan de partner. ‘Bijvoorbeeld dat je niet lekker in je vel zit, dat je een burn-out hebt of dat dingen op je werk niet goed lopen. Dan kan het zo zijn dat je dat projecteert op je partner.’

In de tweede ligt het wél aan de partner, al voelt dat niet zo. Brok hoort in haar praktijk mensen zeggen dat hun partner alles goed doet. Praten ze langer door, dan komt er ‘toch een opeenstapeling aan kleine dingen uit’.

Het zinnetje dat therapeuten vaak horen

Aan het eind van zo’n opsomming volgt meestal dezelfde zin, zegt Brok: ‘voor de rest is het een hele goede partner, hoor.’

Die kleine ergernissen tellen dus wel. Ze worden alleen weggezet omdat er geen groot probleem is om naar te wijzen.

Een goede relatie is niet altijd gelukkig. - Mirella Brok, relatietherapeut

Kun je samen door zo’n fase heen?

Of het een fase is of een reden om te stoppen, weet alleen jij, zegt Brok. Het hangt af van je eigen doorzettingsvermogen. ‘Je weet: ik heb al twintig keer niet doorgezet, deze keer wil ik het wel doen. Of juist andersom: ik zet altijd al door, deze keer wil ik het niet doen.’

Dat sluit aan bij het idee dat de perfecte partner niet bestaat , waar psychologen eerder voor pleitten.

Romcoms en datingshows kleuren je beeld

Brok wijst ook naar wat we dagelijks op tv en streamingdiensten zien. Romantische films, liefdesdocumentaires en datingprogramma’s zijn volgens haar niet echt, en dat weten we ook. ‘Maar ik denk toch dat het ons beeld wel heel erg tekent.’

Zelfs een documentaire laat volgens haar niet alles zien: de maker kiest een perspectief. ‘Als het gaat om tv wordt je perspectief altijd gestuurd en zie je nooit het hele kader.’

Teken je eigen leven op één vel papier

Denk je dat je partner niet het probleem is, dan raadt Brok een mindmap aan. Zo pak je het aan:

Neem een groot vel papier en teken jezelf in het midden. Zet eromheen wat er nu belangrijk is in je leven, of juist ontbreekt: je woonsituatie, je rollen (ouder, collega, mantelzorger), hobby’s en waar je tijd aan kwijt bent. Zet je partner er ook op en schrijf erbij hoe je die relatie ziet. Kleur met groen wat je gelukkig maakt en met rood wat niet.

Daarna kun je de mindmap een dag laten liggen en er opnieuw naar kijken. Of je bespreekt hem met een goede vriendin, je moeder of met je partner zelf.

‘Als je op die manier een overzicht hebt gemaakt van hoe je leven eruitziet, kun je beginnen met onderzoeken waar mogelijk problemen schuilen’, zegt Brok.

Staat er veel rood bij werk of gezondheid, dan zit de oorzaak mogelijk buiten de relatie. Kleurt vooral het vak van je partner rood, dan zijn die kleine dingen uit de opsomming misschien groter dan je dacht. Waarom juist vrouwen veel vaker de relatie verbreken dan mannen , lees je in een eerder stuk.

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