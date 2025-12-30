ECONOMIE
Frituurvet in riool kost waterschappen miljoenen euro's

Samenleving
door anp
dinsdag, 30 december 2025 om 12:19
bijgewerkt om dinsdag, 30 december 2025 om 12:22
De Unie van Waterschappen roept Nederlanders op het frituurvet dat in aanloop naar oud en nieuw wordt gebruikt om oliebollen te bakken niet door de gootsteen of het toilet te spoelen. Het vet stolt in het riool en zorgt geregeld voor verstoppingen, waarschuwt de koepelorganisatie. Dat en het zuiveren van het frituurvet uit het water kost de waterschappen jaarlijks miljoenen euro's.
De Unie schat dat elk jaar in totaal 10 miljoen kilo frituurvet en plantaardige olie overblijft na gebruik in huis. Zo'n 6 miljoen kilo wordt volgens de UvW ingezameld en kan worden gerecycled. Het overige vet belandt bij het restafval of in het riool. "Uiteindelijk betalen we daar allemaal aan mee", zeggen de waterschappen over de kosten en problemen die dat oplevert.
De waterschappen roepen op frituurvet en olie in te leveren bij inzamelpunten. Ongeveer 6 op de 10 Nederlanders doet dat volgens de organisatie al. De organisatie is eerder met partners een campagne gestart om dat getal op te krikken.
