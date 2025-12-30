ECONOMIE
Taiwan hoopt op internationale veroordeling Chinese oefeningen

Samenleving
door anp
dinsdag, 30 december 2025 om 12:17
anp301225090 1
TAIPEI (ANP/RTR) - Het Taiwanese ministerie van Defensie roept landen op om gezamenlijk de Chinese militaire oefeningen rond Taiwan te veroordelen. Het ministerie zegt dinsdag 71 militaire vliegtuigen en 13 militaire schepen bij Taiwan te hebben waargenomen.
Ruim de helft daarvan zou de aansluitende zone van Taiwan zijn binnengegaan. Een aansluitende zone sluit volgens de VN aan op territoriale wateren van een staat en strekt zich uit tot maximaal 24 zeemijl (circa 44 kilometer) uit de kust. In deze zone kwam volgens Taiwan ook een deel van de 27 afgevuurde raketten neer.
China begon maandag met 'Missie Gerechtigheid 2025'. Beijing zei voor het eerst dat oefeningen gericht waren op het afschrikken van buitenlandse machten. De VS keurden onlangs een nieuwe wapendeal ter waarde van 11 miljard dollar met Taiwan goed. Ook is China in conflict met Japan, waarvan de premier onlangs suggereerde dat een Chinese aanval op Taiwan een Japanse militaire reactie kan uitlokken.
