Verstappen ook volgens F1 collega-coureurs beste van het seizoen

Sport
door anp
dinsdag, 30 december 2025 om 12:25
LONDEN (ANP) - Na de teambazen uit de Formule 1 hebben ook de F1-coureurs Max Verstappen aangewezen als beste coureur van het jaar. De Limburger won de prijs voor de vijfde keer op rij. Maandag werd Verstappen na een stemming onder de F1-teambazen ook al als winnaar uitgeroepen, voor de Britse wereldkampioen Lando Norris die bij beide verkiezingen als tweede eindigde.
George Russell (Mercedes) eindigde op plek 3. Oscar Piastri (McLaren) moest genoegen nemen met de vierde plek. Ferrari-coureur Charles Leclerc maakte de top-5 compleet.
Verstappen kende een sterk seizoenseinde waarin hij zes van de laatste negen grands prix won. Desondanks liep hij zijn vijfde wereldtitel na een spannende ontknoping op 2 punten mis. Norris (McLaren) greep dit jaar voor het eerst de wereldtitel.
Het was de achtste keer dat de verkiezing onder F1-coureurs werd gehouden.
