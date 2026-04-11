Gazaanse autoriteiten: meerdere doden na nachtelijke aanvallen

GAZA-STAD (ANP/AFP) - In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn door Israëlische aanvallen zeker zeven mensen omgekomen in de Gazastrook. Ook raakten enkelen gewond, van wie er vier in kritieke toestand verkeren. Dat melden hulpdiensten in de regio. Volgens de woordvoerder werd een politiepost nabij het vluchtelingenkamp Bureij bestookt.

Sinds in oktober een staakt-het-vuren werd overeengekomen tussen Israël en Hamas zijn er volgens het Gazaanse ministerie van Volksgezondheid meer dan zevenhonderd Palestijnen gedood door Israël. Aan Israëlische zijde zijn volgens de krijgsmacht van dat land sindsdien vijf militairen omgekomen.