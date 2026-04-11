Steun van Tsjechische premier voor Orbán dag voor verkiezingen

PRAAG (ANP/RTR) - De Tsjechische premier Andrej Babiš heeft zijn steun uitgesproken voor zijn Hongaarse ambtgenoot Viktor Orbán. In een bericht op X schrijft de rechtse regeringsleider dat "in turbulente tijden kiezen voor stabiliteit en bewezen leiderschap er meer dan ooit toe doet".

Hongarije gaat zondag naar de stembus voor parlementsverkiezingen. Die worden ook in het buitenland nauwgezet gevolgd, omdat ze een einde kunnen betekenen aan het zestienjarige premierschap van Orbán. Afgaande op peilingen stevent de meer Europagezinde Péter Magyar af op verkiezingswinst.

Babiš werd in december premier en staat ook kritisch tegenover Europa. Hij ziet niets in de klimaatplannen uit Brussel en heeft flink gesneden in de Tsjechische bijdrage aan Oekraïne. Orbán is ook tegen steun aan Oekraïne en houdt binnen de EU een miljardenlening aan Oekraïne tegen, omdat Kyiv volgens hem de voor Hongarije belangrijke Droezjba-oliepijpleiding weigert te repareren.