Geen akkoord over Europese anti-corruptierichtlijn

BRUSSEL (ANP) - De onderhandelingen over een Europese anti-corruptierichtlijn tussen de EU-lidstaten en het Europees Parlement zijn gestrand. Eerder deze week zag het ernaar uit dat de twee onderhandelende partijen het eens zouden kunnen worden over strengere regels, maar met name Duitsland en Italië vonden het voorstel te vergaand.

Vanwege de verdeeldheid tussen lidstaten wilden zij nu geen akkoord sluiten over nieuwe EU-regels voor het voorkomen, vervolgen en bestraffen van corruptie.

De Nederlandse Europarlementariër Raquel García Hermida-van der Walle (D66, liberale fractie Renew), onderhandelaar namens het Europees Parlement, is teleurgesteld. "Schandaal na schandaal krijgen politici talloze e-mails van burgers die zich zorgen maken over corruptie. Het is een schande dat de lidstaten te weinig doen."

Hermida-van der Walle geeft de moed niet op en wil blijven onderhandelen totdat er een akkoord is. "Corruptie kan niet worden getolereerd, verborgen of genegeerd."