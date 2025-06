Witte Huis: binnen twee weken besluit over ingrijpen Iran

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump komt binnen twee weken met een besluit of de Verenigde Staten Israël gaan helpen bij het bombarderen van Iraanse atoomfaciliteiten. Het Witte Huis heeft dat donderdag laten weten.

"Gezien de aanzienlijke kans op onderhandelingen die wel of niet op korte termijn met Iran zullen plaatsvinden, zal ik binnen twee weken mijn besluit nemen of we al dan niet ingrijpen", las de woordvoerster van het Witte Huis een verklaring van Trump voor.

Donderdag meldden anonieme diplomatieke bronnen dat de speciale Amerikaanse gezant Steve Witkoff de afgelopen tijd meerdere keren heeft gebeld met de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araqchi. Iran zou terugkeren naar de onderhandelingstafel wanneer de Israëlische aanvallen zijn gestopt.