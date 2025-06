Iraanse rapper Toomaj Salehi lijkt opnieuw te zijn gearresteerd

TEHERAN (ANP/DPA/AFP) - De populaire Iraanse rapper Toomaj Salehi, die kritisch is tegenover het regime van zijn land, zou opnieuw zijn opgepakt. Op zijn socialemediakanalen wordt gemeld dat hij op het eiland Kish in de Perzische Golf is aangehouden. Het is niet bekend waar en waarom hij wordt vastgehouden.

Salehi (34) kreeg enkele jaren geleden de doodstraf naar aanleiding van de landelijke demonstraties na de dood van Mahsa Amini. Zij overleed in hechtenis nadat ze was opgepakt omdat ze haar hijab niet correct zou hebben gedragen.

Een hooggerechtshof vernietigde het doodvonnis van Salehi een jaar geleden. Eind vorig jaar kwam hij vrij. De zaak deed veel stof opwaaien in de muziekindustrie. Zo spraken onder meer Coldplay, Sting en Jade Thirlwall zich uit over de kwestie en riepen op tot zijn vrijlating.

Mensenrechtenorganisaties meldden de afgelopen dagen dat de oorlog met Israël in Iran heeft geleid tot arrestaties van dissidenten.