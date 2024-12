Geen condoleance kabinet na overlijden Bouterse

DEN HAAG (ANP) - Premier Dick Schoof en zijn kabinet laten een condoleance na het overlijden van Desi Bouterse achterwege. Schoof laat het bij een steunbetuiging voor "alle Surinamers" en noemt met name de nabestaanden van de slachtoffers van de Decembermoorden, waar Bouterse de hand in had. Die woorden zijn weloverwogen gekozen, zegt Schoofs woordvoerder.

Een condoleance of vergelijkbare woorden van medeleven voor de nabestaanden zijn in het diplomatieke verkeer in principe gebruikelijk na het overlijden van een voormalig hoogwaardigheidsbekleder. Ook als het niet om een nauwe bondgenoot of geestverwant gaat. Maar Bouterses verstandhouding met Nederland is al decennia verpest. Bouterse zette zich geregeld met graagte en succes tegen de voormalige kolonisator af.

Ook werd Bouterse in 1999 door het gerechtshof in Den Haag bij verstek veroordeeld tot elf jaar celstraf voor betrokkenheid bij een transport van 500 kilo cocaïne naar Nederland.

Nederland heeft een flinke Surinaamse gemeenschap. President Chan Santokhi riep Surinamers, die vaak nog heel verschillend denken over Bouterse, na het overlijdensbericht op "de kalmte te bewaren". Schoof viel hem bij.