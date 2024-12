Slaaptekort gelinkt aan gewichtstoename

Slaaptekort is al gelinkt aan allerlei gezondheidsproblemen, inclusief hoge bloeddruk, diabetes en hersenbloedingen en -infarcten. Nu blijkt uit onderzoek dat een tekort aan slaap ook nog kan leiden tot gewichtstoename. Gedurende het onderzoek ondergingen gezonde vrijwilligers vier normale nachten met ongeveer 8,5 uur slaap, en een maand later vier nachten met slechts 4,5 uur slaap. Na de vier nachten beperkte slaap bleken vetcellen uit de buik minder goed te reageren op insuline, het hormoon dat de bloedsuikerspiegel beïnvloedt. Ongevoeligheid voor insuline is gelinkt aan overgewicht en diabetes.

Eerdere onderzoeken toonden ook aan dat gewichtstoename een gevolg was van slaaptekort, maar hierbij werd verondersteld dat dit het resultaat was van nachtelijke snacks en tekort aan beweging. Volgens dr. Kaufman van de Universiteit van Californië wijst dit nieuwe onderzoek uit hoe belangrijk het is om je levensstijl in de gaten te houden om overgewicht te voorkomen. ,,Inclusief fysieke activiteiten, ons dieet en ons gewicht in de gaten houden, en nu dan ook ons slaappatroon.”

Dr. Bernstein van het Diabetes Educatie Programma in New York is blij met de conclusies van het onderzoek. Volgens Bernstein hebben mensen een ononderbroken nacht slapen nodig van acht uur. Overdag een dutje doen om slaaptekort in te halen werkt niet. ,,Dat is geen goede slaap”, zegt hij. ,,Je slaapt dan veel te licht.”

Bernstein wijst ook op het feit dat veel mensen denken genoeg te hebben aan vijf uur slaap. ,,Denk eens aan hoeveel uur je slaapt wanneer je op vakantie bent en uitgerust wakker wordt. Dat is het aantal uur dat je nodig hebt om gezond te blijven!”

Bron(nen): ABC News