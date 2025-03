'Geen indicatie' van meerdere betrokkenen steekincident Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - De politie heeft "geen indicatie" dat er meerdere mensen betrokken waren bij het steekincident in het centrum van Amsterdam donderdag, zegt een woordvoerster. Maar het is nog niet helemaal zeker dat het om een eenmansactie ging.

"We houden rekening met verschillende scenario's", zegt de woordvoerster. De identiteit van de verdachte is nog niet bekend. De politie heeft wel "een vermoeden" maar omdat de man zijn naam niet wil geven en "verschillende documenten" heeft, weet de politie nog niet zeker wie hij is. Om wat voor documenten het gaat, wil de woordvoerster niet zeggen.

Bij de steekpartij raakten donderdag vijf mensen gewond. De verdachte gebruikte verschillende messen om op ogenschijnlijk willekeurige mensen in te steken. Een Britse toerist wist de man te overmeesteren, waarna de politie hem kon aanhouden.