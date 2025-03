President Libanon hekelt aanval Israël, onderzoek raketlancering

PARIJS (ANP/RTR/AFP) - De Libanese president Joseph Aoun stelt dat de Israëlische aanval op Beiroet niet is gerechtvaardigd. Hij voegde eraan toe dat Hezbollah waarschijnlijk niet achter een raketaanval op Israël zit en dat zijn leger daar onderzoek naar doet.

Israël viel het zuiden van Libanon en de Libanese hoofdstad vrijdag aan na de lancering van raketten vanuit Libanon. Het buurland beweert dat Hezbollah verantwoordelijk is, maar die militante groepering ontkent. In Libanon zijn ook andere milities actief. Het leger probeert de daders te identificeren.

Aoun verklaarde ook dat Libanon zijn land en leger wil opbouwen en zijn controle over het hele land wil uitbreiden. De Israëlische aanval zou de Libanese vastberadenheid en toewijding vergroten. "We verwerpen elke aanval op Libanon of een verdachte, kwaadaardige poging om Libanon terug te brengen naar de cyclus van geweld", zei Aoun tijdens een persconferentie met de Franse president Emmanuel Macron in Parijs.