Geen stemming Huis VS over verlenging zorgsubsidies

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Er komt geen stemming in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden over het verlengen van de subsidies om zorgpremies betaalbaar te houden, meldt de Republikeinse voorzitter Mike Johnson. De stemming was een laatste poging van gematigde Republikeinen om een stijging van de zorgpremies te voorkomen, voordat wetgevers vrijdag met kerstreces gaan.

Dat betekent dat de subsidies eind deze maand vrijwel zeker aflopen. Als er geen alternatief plan komt, moeten miljoenen Amerikanen die via de Affordable Care Act verzekerd zijn volgend jaar flink hogere premies betalen.

Volgens Johnson zouden de kosten van een verlenging volledig moeten worden gecompenseerd door bezuinigingen elders. Het is niet gelukt overeenstemming te vinden over waar dat geld vandaan moet komen.

Woensdag wordt er gestemd over een eigen gezondheidsplan van Republikeinen dat de subsidies moet vervangen. Johnson denkt dat de volledige partij zich daarachter zal scharen.