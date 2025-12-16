Informateur spreekt met leiders kleinere fracties

DEN HAAG (ANP) - Informateur Rianne Letschert spreekt woensdag met de leiders van zeven kleinere fracties. Het gaat om de fractievoorzitters van de ChristenUnie, Volt, DENK, Partij voor de Dieren, BBB, SGP en SP. Tussendoor en ook 's avonds overlegt ze met de leiders van D66, CDA en VVD.

Letschert had dinsdag aan het eind van de dag ook kennismakingsgesprekken met PVV-leider Geert Wilders en voorman Jan Struijs van 50PLUS.

De laatste verwacht uiteindelijk ook wel bij het proces betrokken te worden, maar eerst moeten D66, CDA en VVD het inhoudelijk met elkaar eens worden, zei Struijs na het gesprek. Hij heeft aangedrongen op snelheid in de formatie.