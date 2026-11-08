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Geen treinen op traject Amsterdam CS en Utrecht en Hilversum

Samenleving
door anp
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UTRECHT (ANP) - Tussen de stations Amsterdam Centraal en Muiderpoort rijden momenteel geen treinen, nadat een voertuig tegen een spoorwegviaduct is gereden. Daardoor is het treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht en tussen Amsterdam en Hilversum verstoord.
Reizigers kunnen nog wel vanuit Utrecht naar onder meer Amsterdam Zuid reizen. Vervoerbewijzen voor de trein zijn vanwege de verstoring ook geldig in de Amsterdamse metro, zegt de NS-woordvoerder.
De NS zet deze zondag langere treinen in van en naar Amsterdam, vanwege het Rode Lijn-protest dat daar in de middag is. De NS-woordvoerder noemt de verstoring op het spoor in dit verband "extra zuur".
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