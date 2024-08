Geen treinen tussen Rotterdam en Breda door blikseminslag

ROTTERDAM (ANP) - Door een blikseminslag kunnen er woensdagochtend geen treinen rijden tussen Rotterdam Centraal en Breda, melden spoorbeheerder ProRail en de NS. De problemen treffen onder meer de HSL.

De bliksem sloeg in in de technische installatie van de Willemsspoortunnel in Rotterdam, waardoor in die tunnel nu geen treinverkeer mogelijk is. Hoelang dit duurt, is nog onbekend, aldus ProRail.

Volgens een woordvoerder van de NS was de inslag in de nacht van dinsdag op woensdag. Sinds het opstarten van de dienstregeling woensdagochtend is beperkt tot geen treinverkeer mogelijk. "Heel even heeft een deel weer gereden, daarna is het weer stilgelegd", zegt hij. De problemen raken alle spoorverkeer aan de zuidkant van Rotterdam, waaronder treinverkeer naar Dordrecht "en alles wat ertussen ligt". Er rijden wel bussen, maar die vervangen niet alle treinverkeer.

Een woordvoerder van ProRail laat weten dat het probleem erg diep in het systeem zit. "Het is een gevoelig systeem, dat nodig is om treinen veilig door de tunnel van 2800 meter te laten rijden. Er wordt gigantisch hard gewerkt om dit probleem op te lossen."