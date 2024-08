Kooivechter McGregor dit jaar niet meer in actie

LAS VEGAS (ANP) - Kooivechter Conor McGregor komt dit jaar niet meer in actie. Dat heeft directeur Dana White van de vechtbond UFC gemeld. Het betekent dat de langverwachte comeback van de Ierse meervoudig kampioen nog wel even op zich laat wachten.

McGregor stond voor het laatst in de achthoekige kooi (octagon) in juli 2021. Toen moest hij het gevecht met Dustin Poirier staken vanwege een gebroken linkerbeen. Een geplande comeback in juni van dit jaar tegen Michael Chandler moest McGregor afzeggen om een gebroken teen.

"We hebben elkaar niet ontmoet, maar we hebben wel met elkaar gesproken. Ja, McGregor wil vechten. Dus we komen er wel uit. Maar niet dit jaar", zegt White op onder meer de BBC.

McGregor reageerde verontwaardigd op X en riep White op alsnog een gevecht te plannen in december. "Kom op, wat is dit. Ik verdien een gevecht in december. Volgende maand ga ik op hoogtestage om me voor te bereiden."