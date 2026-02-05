Gehackt lab mag mogelijk weer bevolkingsonderzoek gaan doen

DEN HAAG (ANP) - Het laboratorium Clinical Diagnostics, waar via een hack vorig jaar de medische gegevens van ongeveer een half miljoen vrouwen werden buitgemaakt, mag mogelijk weer bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker gaan uitvoeren. De organisatie Bevolkingsonderzoek Nederland, die samenwerkte met Clinical Diagnostics, staat hiervoor open omdat er nu te weinig capaciteit is om het bevolkingsonderzoek op tijd uit te voeren. Wel moet het laboratorium een verbeterplan maken, zodat het de veiligheid van de gegevens kan garanderen.

Het lab wil de komende zes maanden "alles op alles zetten" om de verbeteringen door te voeren, meldt demissionair staatssecretaris Judith Tielen (Volksgezondheid). Pas als een onafhankelijke instantie de veiligheid kan vaststellen, gaat Bevolkingsonderzoek Nederland mogelijk weer samenwerken met het laboratorium. "Bevolkingsonderzoek Nederland heeft op basis daarvan en intensief contact, voldoende vertrouwen om Clinical Diagnostics de kans te geven om de informatiebeveiliging op het vereiste niveau te brengen", aldus het ministerie.