Bild: Harde kritiek op olympische koningin Leerdam

Beroemd
door Nina van der Linden
donderdag, 05 februari 2026 om 9:52
bijgewerkt om donderdag, 05 februari 2026 om 10:09
Scherm­afbeelding 2026-02-05 om 10.05.01
Jutta Leerdam (27) is, net als vier jaar geleden in Peking, een van de sterren van de Olympische Winterspelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo, die vrijdag van start gaan. Jutta reisde, in tegenstelling tot de rest van het Nederlandse team, met een privéjet naar Lombardije.
Ze heeft een publieke relatie met influencer en bokser Jake Paul (29), die in december zwaar werd verslagen door de Brit Anthony Joshua (36). Haar vijf miljoen Instagram-volgers worden via 'de socials' van alles op de hoogte gehouden. Dat begint anderen behoorlijk te storen, schrijft Bild.
"Hun gedrag is afschuwelijk."
“ Ze leeft al als een miljonair, met privéjets en alles erop en eraan”, zegt voormalig journalist en voetballer Johan Derksen in het tv-programma “Vandaag inside”. “Ik vind haar gedrag afschuwelijk, als dat van een diva. Maar ze is niet anders dan de andere schaatsers die commerciële vluchten nemen. Ik vind het ronduit belachelijk. Als coach zou ik dat nooit getolereerd hebben.”
Valentijn Driessen (62) van De Telegraaf: "Je ziet bijna alleen Jutta. Je zou bijna denken dat zij de enige vertegenwoordigster van Nederland is. Maar ze zet het schaatsen absoluut op de internationale kaart," zegt hij, enigszins verzoenend.
telemmglpict000454288611-17663979766580-trans-nvbqzqnjv4bqrap9e8yz40fuclcct6vanxd-pjquio0r3txud8gp7x8-694be1bf7e092
Binnen het team lijkt ze echter onbetwist de beste te zijn. De laatste meningsverschillen ontstonden halverwege 2024 toen ze haar team, Jumbo-Visma, verliet en solo verderging. Destijds bekritiseerde haar voormalige coach, schaatsicoon Sven Kramer (39), haar houding. Joy Beune (26), die sindsdien in Playboy heeft gestaan ​​en mikt op haar eerste Olympische medaille op de middellange afstand, merkte destijds op: "Het is niet bepaald slim om alleen te trainen." Dat doet ze nu niet meer, maar ze heeft twee mannelijke trainingspartners. Geen van beiden heeft echter de Olympische Spelen gehaald.

