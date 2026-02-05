Protest Greenpeace tegen sponsoring Winterspelen door oliebedrijf

MILAAN (ANP/AFP) - Klimaatactivisten van Greenpeace hebben donderdag geprotesteerd tegen de sponsoring van de Olympische Spelen door het grote Italiaanse olie- en gasbedrijf Eni. De demonstranten beschuldigen Eni ervan met zijn uitstoot bij te dragen aan klimaatverandering, wat leidt tot het smelten van sneeuw en ijs.

De actievoerders hielden het protest voor de kathedraal in het centrum van Milaan. Daar waren spandoeken te zien met de tekst: 'Schop vervuilers uit de Spelen'. Ook werd een model van de olympische ringen met zwarte verf besmeurd. De Winterspelen in het noorden van Italië worden vrijdag officieel geopend.

Volgens de activisten zijn sponsorschappen als die van Eni een "afleiding" om mensen te laten vergeten welke schade die bedrijven aan de planeet veroorzaken. Die schade brengt ook de wintersport in gevaar door het smelten van ijs en sneeuw, aldus Greenpeace Italia.