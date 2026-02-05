ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

De foto van Andrew en Virginia Giuffre is echt, zegt Maxwell

Beroemd
door Nina van der Linden
donderdag, 05 februari 2026 om 6:09
bijgewerkt om donderdag, 05 februari 2026 om 7:31
gandr-collage
Jarenlange ontkenningen van Andrew Mountbatten-Windsor en Ghislaine Maxwell over de beschuldigingen van misbruik door Virginia Giuffre zijn ernstig ondermijnd na de ontdekking van privécorrespondentie waarin Maxwell toegaf hen aan elkaar te hebben voorgesteld.
In een e-mail die is vrijgegeven als onderdeel van de nieuwste reeks Epstein-documenten, erkende de inmiddels in ongenade gevallen societyfiguur dat de beruchte foto van Andrew met zijn arm om de 17-jarige Giuffre heen authentiek is.
_3a0a96af-6130-4036-80c2-b954b34acee6
De e-mail, gedateerd januari 2015, was een conceptverklaring bedoeld om persberichten over beschuldigingen van Giuffre te weerleggen. Ze beweerde dat ze in 2001 gedwongen was tot seks met Andrew in Maxwells huis in Belgravia, nadat ze met haar en de financier Jeffrey Epstein naar Groot-Brittannië was gereisd.
Maxwell schreef: "In 2001 was ik in Londen toen [Giuffre] een aantal vrienden van mij ontmoette, onder wie prins Andrew. Er werd een foto genomen, waarschijnlijk omdat ze die aan vrienden en familie wilde laten zien."
andrew-mountbatten-windsor-90-91-92
Er is in Engeland ook tamelijk grote opwinding over een andere foto, waarop te zien is hoe Andrew zich vermaakt met een andere vrouw uit de stal van Epstein.

Lees ook

Ex-prins Andrew verhuisd na vrijgeven Epstein-dossiersEx-prins Andrew verhuisd na vrijgeven Epstein-dossiers
FT: VS oefenen diplomatieke druk uit om Andrew Tate te helpenFT: VS oefenen diplomatieke druk uit om Andrew Tate te helpen
De verbijisterden nieuwe verhalen (of sprookjes) over Epsteins vrien Prins AndrewDe verbijisterden nieuwe verhalen (of sprookjes) over Epsteins vrien Prins Andrew
"Prins Andrew wilde ‘per se naar bed’: onthullingen uit Virginia Giuffre’s memoires”"Prins Andrew wilde ‘per se naar bed’: onthullingen uit Virginia Giuffre’s memoires”
Britse prins Andrew schikt misbruikzaak in VSBritse prins Andrew schikt misbruikzaak in VS
loading

POPULAIR NIEUWS

7802668 l

Het koken van pasta is zo eenvoudig dat er erg veel vieze pasta op (Nederlandse) tafels komt.

ANP-491593050

'Actrice Eva van de Wijdeven dakloos, leeft als zwerver op straat'

senior-eating-1

Dit zijn de beste koolhydraten voor je brein – en deze moet je vermijden

4f1c4636afee17c64c2257ac968260b7838af3ff

De onstuitbare opkomst van de Turkse supermarkt

154692764_m

Curving: waarom deze datingtrend nóg pijnlijker is dan ghosting

3fa4fda702988a37171735860ac2bef3d15d54b1 (1)

Kanker voorkomen – Vermijd deze risicofactoren

Loading