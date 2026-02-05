De foto van Andrew en Virginia Giuffre is echt, zegt Maxwell

Jarenlange ontkenningen van Andrew Mountbatten-Windsor en Ghislaine Maxwell over de beschuldigingen van misbruik door Virginia Giuffre zijn ernstig ondermijnd na de ontdekking van privécorrespondentie waarin Maxwell toegaf hen aan elkaar te hebben voorgesteld.

In een e-mail die is vrijgegeven als onderdeel van de nieuwste reeks Epstein-documenten, erkende de inmiddels in ongenade gevallen societyfiguur dat de beruchte foto van Andrew met zijn arm om de 17-jarige Giuffre heen authentiek is.

De e-mail, gedateerd januari 2015, was een conceptverklaring bedoeld om persberichten over beschuldigingen van Giuffre te weerleggen. Ze beweerde dat ze in 2001 gedwongen was tot seks met Andrew in Maxwells huis in Belgravia, nadat ze met haar en de financier Jeffrey Epstein naar Groot-Brittannië was gereisd.

Maxwell schreef: "In 2001 was ik in Londen toen [Giuffre] een aantal vrienden van mij ontmoette, onder wie prins Andrew. Er werd een foto genomen, waarschijnlijk omdat ze die aan vrienden en familie wilde laten zien."

Er is in Engeland ook tamelijk grote opwinding over een andere foto, waarop te zien is hoe Andrew zich vermaakt met een andere vrouw uit de stal van Epstein.