Geld inzamelacties 'Efteling-uitje' gaat naar hulporganisaties

DEN HAAG (ANP) - Geld dat is gedoneerd omdat een uitje van azc-kinderen uit Sint Annaparochie werd afgeblazen, wordt verdeeld over enkele hulporganisaties en creatieve organisaties, maakte het Centraal Orgaan opvang asielzoekers woensdag bekend. Het gaat om bijna 200.000 euro.

Het uitje werd begin mei geannuleerd nadat asielminister Marjolein Faber zich er fel tegen had uitgesproken. Zij noemde het "on-uit-leg-baar". Erna werden diverse crowdfundingacties opgestart en werd er door mensen gedoneerd om het uitje alsnog te kunnen laten doorgaan. Uiteindelijk kwam er een alternatief uitje.

Het geld gaat naar Stichting Het Vluchtelingenkind, VluchtelingenWerk Nederland, Save The Children (project TeamUp), het Wolkentheater en De Vrolijkheid. "Er is voor deze organisaties gekozen omdat zij al aanvullende activiteiten voor de kinderen en jongeren in onze opvang organiseren", aldus het COA in een verklaring. Ook de initiatiefnemers van de acties vinden het "een goede bestemming" van het geld.

Uitje pretpark uitzondering

De organisaties die het geld ontvangen organiseren onder meer creatieve en muzikale workshops, sport en spel, taalactiviteiten en theatervoorstellingen. "De rode draad is dat ze kinderen en jongeren weer even kind laten zijn met een onbezorgde ochtend of middag", aldus het COA.

Het COA zegt dat de Efteling "door de landelijke aandacht bijna het symbool is geworden voor recreatie van onze bewoners", terwijl de organisatie een uitje naar een pretpark een uitzondering noemt. Vaker worden activiteiten op of in de buurt van een opvanglocatie georganiseerd. Maximaal 166 euro per jaar per bewoner is beschikbaar voor activiteiten op het gebied van sport, spel, ontspanning en educatie.