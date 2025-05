Politieke onvrede in Zuid-Holland na rekenfout Belastingdienst

DEN HAAG (ANP) - Het vaststellen van de jaarstukken, normaal gesproken een formaliteit, heeft in de provincie Zuid-Holland tot discussie geleid door een rekenfout van de Belastingdienst. Recent bleek dat Zuid-Holland afgelopen jaar bijna 12 miljoen euro te veel aan provinciale wegenbelasting heeft ontvangen van de Belastingdienst. Dat moet worden verwerkt in de financiële cijfers over 2024, waardoor de accountant het jaarverslag vooralsnog niet heeft goedgekeurd.

Zo'n controleverklaring is nodig voordat Provinciale Staten de jaarstukken kunnen vaststellen. In diverse commissievergaderingen werd het financiële resultaat van 2024 woensdag al besproken, tot onvrede van sommige partijen. Onder meer D66, JA21, Forum voor Democratie, Volt en ook coalitiepartij GroenLinks-PvdA wilden die bespreking uitstellen. "We eisen van onze inwoners en bedrijven dat ze zich aan de regels houden, maar voldoen vervolgens zelf niet aan onze eigen voorwaarden", zei Vinesh Lalta van D66. "Een kwalijke zaak."