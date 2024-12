Gelderland moet in spoeddebat 'verboden' staatssteun uitleggen

ARNHEM (ANP) - Het dagelijks bestuur van de provincie Gelderland moet uitleg geven over mogelijke overtreding van de regels voor staatssteun bij het uitkopen van boerenbedrijven. De oppositiepartijen PvdA, GroenLinks, D66 en SP hebben hierover een spoeddebat op de agenda gezet voor de Statenvergadering van 18 december. De vier partijen willen van het college horen waarom zowel de betreffende boeren als de Provinciale Staten in 2023 niet zijn ingelicht toen bleek dat de Europese Commissie de uitkoopregeling als onrechtmatig zou kunnen zien. "De reputatie van de provincie als betrouwbare kooppartner staat onder druk", aldus de oppositie.

Het programma EenVandaag meldde eind vorige maand, op basis van een vertrouwelijk document, dat Gelderland begin 2023 te horen kreeg dat Europa de opkoop van zeker veertien veebedrijven mogelijk als ongeoorloofde staatssteun ziet. Een van de mogelijke consequenties zou zijn dat de uitgekochte boeren het ontvangen geld moeten terugbetalen, inclusief rente. Het gaat om zeker 28 miljoen euro, waarvan 16 miljoen kwam via een rijksregeling en bijna 12 miljoen via een provinciale regeling voor kalverhouderijen.

De provincie besloot niets met die informatie te doen, omdat het college destijds volgens een woordvoerder "geen goede redenen" zag waarom sprake zou zijn van staatssteun. "De veehouderijen zijn voor een marktconforme prijs aangekocht. De markt is dus niet verstoord. We staan nog steeds achter deze keus en hebben ons doel behaald: de stikstofuitstoot in Gelderland verlagen." PvdA, GroenLinks, D66 en SP willen in het spoeddebat duidelijkheid krijgen over de positie van de "potentieel gedupeerde" boeren die "nu in onzekerheid zitten".

Het Rijk kwam vorig jaar met landelijke regelingen voor boeren die hun bedrijf willen verkopen. Die regelingen zijn goedgekeurd door Europa.