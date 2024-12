Turkse president spreekt NAVO-chef Rutte over Syrië

ISTANBUL (ANP/RTR) - De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft met NAVO-chef Mark Rutte gesproken over de situatie in Syrië. Erdogan zei in het telefoongesprek dat Turkije al het mogelijke doet "om ervoor te zorgen dat er een verenigd Syrië herrijst dat vrij is van terrorisme". Turkije heeft een grens van meer dan 900 kilometer met Syrië, dat sinds het begin van de burgeroorlog in 2011 verscheurd is.

Turkije bezet en beheerst delen van het noorden van Syrië samen met pro-Turkse rebellen. Het noordoosten van Syrië, ongeveer een kwart van het land, is in handen van door Koerden geleide strijdkrachten die zich Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) noemen. Erdogan is fel gekant tegen deze door de VS gesteunde Koerdische beweging omdat die nauwe banden zou hebben met de extremistische Koerdische Arbeiderspartij (PKK). Erdogan ziet in de SDF een terroristische beweging. De SDF speelde een sleutelrol bij het verslaan van Islamitische Staat in 2019 in Syrië. In het gebied van de SDF worden IS-militieleden en hun verwanten gevangen gehouden.