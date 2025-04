Gelderland wil snel DNA-uitsluitsel over mogelijke wolvenaanval

ARNHEM (ANP) - De provincie Gelderland wil snel duidelijkheid over de mogelijke wolvenaanval in Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Een hardloopster werd zondagmiddag twee keer in haar been gebeten, vermoedelijk door een wolf. DNA-onderzoek moet uitwijzen of dat echt het geval was. De provincie heeft gevraagd of het onderzoek "met enige spoed" gedaan kan worden, zegt een woordvoerder.

DNA-onderzoek naar wolvenaanvallen wordt doorgaans uitgevoerd door BIJ12 en Wageningen University & Research. De uitslag laat doorgaans enkele weken op zich wachten. Of er nu een officiële spoedaanvraag is gedaan om sneller uitsluitsel te krijgen, kon de provinciewoordvoerder niet zeggen. "We hebben wel gevraagd of het met voorrang kan. De urgentie zal duidelijk zijn, we willen onweerlegbaar weten of het een wolf was."

Volgens de provincie liep de vrouw over gebaande paden in het park toen zij werd gebeten. Gelderland kijkt met de gemeente Ede en De Hoge Veluwe naar mogelijke maatregelen voor het geval de "vermoedelijke wolf" weer bij mensen opduikt.

Geschrokken

De vrouw die gewond raakte, is na behandeling in het ziekenhuis naar huis gegaan, zegt de woordvoerder. Over de ernst van haar verwondingen zei hij geen informatie te hebben. "Ik heb begrepen dat zij erg geschrokken is en dat zij liever niet in de pers wil."

Volgens wolvendeskundigen is op dit moment moeilijk vast te stellen of een wolf de dader was. Een foto die een ooggetuige gemaakt zou hebben van het dier zorgt voor discussie. "Die foto is behoorlijk vaag en niet scherp, dat maakt het lastig", zegt Maurice La Haye van de Zoogdiervereniging. "Het is afwachten tot de provincie meer duidelijkheid geeft. Op dit moment is het speculeren."