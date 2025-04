Harvard's anti-verouderingsdieet: dit eetpatroon geeft je de beste kans om gezond oud te worden

Harvard-wetenschappers volgden dertig jaar lang ruim 100.000 mensen. Ze vergeleken acht verschillende diëten en ontdekten dat het AHEI-dieet je de beste kansen geeft op een lang en vitaal leven.

Wat moet je eten als je niet alleen oud wilt worden, maar ook fit, scherp en vrolijk wilt blijven? Een internationaal team van wetenschappers denkt het antwoord te hebben gevonden. Na dertig jaar onderzoek onder meer dan 100.000 zorgverleners blijkt één dieet er duidelijk bovenuit te steken: het Alternative Healthy Eating Index-dieet, kortweg AHEI.

Wat staat er op het menu?

Bij het AHEI-dieet draait alles om groente, fruit, volkoren granen, peulvruchten en noten. Kleine hoeveelheden vis, zuivel en mager vlees zijn oké. Maar bewerkt vlees, frisdrank, zout en transvetten worden sterk afgeraden.

Volgens voedingswetenschapper Marta Guasch-Ferré bevat dit eetpatroon alles wat een mens nodig heeft om gezond te leven. “Het is ontwikkeld om chronische ziektes zoals diabetes en hartproblemen te voorkomen”, zegt ze tegen BBC Science Focus.

Oud én gezond

Slechts 9 procent van de deelnemers uit de studie haalde de leeftijd van 70 zonder grote gezondheidsproblemen. Maar wie zich aan het AHEI-dieet hield, had 86 procent meer kans om die leeftijd in goede gezondheid te bereiken. En die groep had zelfs twee keer zo veel kans om gezond 75 te worden.

Gezond ouder worden betekent volgens dit onderzoek: geen ernstige ziektes en een goed werkend lichaam en brein. “Het gaat niet alleen om meer jaren, maar om meer goede jaren”, verduidelijkt Guasch-Ferré.

Vlees is niet verboden

Opvallend is dat het best scorende dieet wel wat dierlijke producten toelaat. Dat kan juist gunstig zijn voor oudere mensen, legt Guasch-Ferré uit. Eiwitten en calcium zijn belangrijk om spieren en botten sterk te houden.

De studie keek ook naar andere bekende diëten, zoals het mediterrane dieet en plantaardige eetpatronen. Ook die bleken gezonder dan een ‘standaarddieet’. Toch scoorde geen van allen zo goed als AHEI. Eén ding hadden ze wel gemeen: weinig bewerkt voedsel en veel planten op je bord.

Het volledige onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Medicine.

Bron: BBC Science Focus