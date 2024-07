Gelderse politici moeten tijdens EK-duel Oranje gewoon vergaderen

ARNHEM (ANP) - De voetballiefhebbers onder de leden van Provinciale Staten in Gelderland hadden dinsdagavond pech. Op het moment dat in München de aftrap plaatsvond van de EK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Roemenië, begon op het provinciehuis in Arnhem de laatste Statenvergadering voor het zomerreces.

"Ik weet dat de verstokte voetballiefhebbers onder ons graag de wedstrijd willen zien", zei Henri Lenferink, de waarnemend commissaris van de Koning in Gelderland, aan het begin van de vergadering. "Het is een hard gelag dat ze hier in deze bankjes moeten zitten. Maar dat moet je overhebben voor de democratie."

Lenferink riep de Statenleden op om niet stiekem via een livestream toch de EK-verrichtingen van Oranje te volgen. "Heel Nederland kijkt mee of u uw aandacht wel bij onze vergadering houdt in plaats van bij de wedstrijd. De mensen op de publieke tribune controleren u ook."

Oproep

Iedereen leek zich aan die oproep van de commissaris te houden. Toen Cody Gakpo in München tijdens de eerste helft de score opende, was daar op het provinciehuis niets van te merken. BBB-fractievoorzitter Rik Loeters maakte even later nog wel een verwijzing naar het duel van Oranje toen hij het woord kreeg. Loeters complimenteerde de mensen in de Statenzaal die oranjegekleurde kleding hadden aangetrokken.

De laatste Statenvergadering in Gelderland voor de zomer vindt verspreid over twee dagen plaats. Woensdagochtend worden alle politici ook weer op het provinciehuis verwacht. Volgens een woordvoerder van de griffie waren er geen verzoeken binnengekomen vanuit de Staten om het eerste deel van de vergadering te vervroegen of juist te verlaten in verband met de gelijktijdige EK-wedstrijd van het Nederlands elftal.