Gemeente Amsterdam koopt ADM-terrein voor 165 miljoen euro

AMSTERDAM (ANP) - De gemeente Amsterdam koopt het ADM-terrein, zo is woensdag bekendgemaakt in een verklaring. Daarvoor betaalt de gemeente 165 miljoen euro. Het gaat om 66 hectare grond waar de gemeente na vijftig jaar weer eigenaar van is.

"Het terrein biedt ruimte in het Westelijk Havengebied waar bedrijven die momenteel ergens anders in het havengebied zijn gevestigd naartoe kunnen. Door het verhuizen van deze bedrijven ontstaat er ruimte voor woningbouw in Haven-Stad", staat te lezen in een verklaring. De gemeente spreekt van "duizenden nieuwe woningen".

De koopovereenkomst is gesloten met de ontwikkel- en investeringsmaatschappij van ondernemer Wim Beelen. Volgens de gemeente was het terrein getaxeerd op 235 miljoen euro. Onderdeel van de koop is dat alle juridische geschillen tussen de bv van Beelen, gemeente en Havenbedrijf worden beëindigd.

'Marktconforme voorwaarden'

Beelen krijgt "tegen marktconforme voorwaarden" op het voormalige Amsterdamsche Droogdok Maatschappij-terrein een perceel van 3 hectare voor een scheepswerf met een dok voor jachten, aldus de gemeente. Beelen zegt dat iedereen terug is "bij zijn vertrekpunt: de gemeente heeft haar grond terug en ik kan mijn droom realiseren".

Het heeft lang geduurd voor het terrein weer in handen van de gemeente kwam. Het werd meer dan 25 jaar geleden gekraakt en er ontstond een culturele vrijplaats. In 2019 werd het aan de toenmalige eigenaar teruggegeven, vier jaar geleden kocht Beelen het. Amsterdam spreekt van een "historische deal" nu de gemeente het "strategisch gelegen stuk schaarse grond" weer terugheeft. Wethouder Hester van Buren is blij naar de toekomst te kunnen kijken en "de ingewikkelde puzzel in het havengebied verder te leggen".